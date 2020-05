Les brèves d’investissement | Mars & Avril 2020 : SimplyK, Remorques Apogée, Ovensa, Haleo et Paper

Basée initialement en Ontario et maintenant avec une filiale incorporée au Québec sous le nom de Ovensa Innovations Inc., cette entreprise de biotechnologie au stade préclinique développe un médicament ARN interférent contre la galectine-1, une protéine hautement impliquée dans la progression d’un grand nombre de cancers. Des données probantes ont été générées chez la souris en combinaison avec de la chimiothérapie et de l’immunothérapie dans le cancer du glioblastome récurrent (au cerveau). Cet agent thérapeutique sera livré plus précisément et efficacement aux cellules cancéreuses en utilisant la plateforme TRIOZAN™ appartenant également à Ovensa.

L’entreprise, qui avait levé jusqu’à maintenant près de 2M$, a conclu en mars 2020 une ronde de financement de plus d’1M$ grâce à la participation d’Anges Québec ainsi que d’un investisseur de capital de risque basé en Corée du Sud.

« Cet investissement nous permettra de valider la pertinence de réduire l’expression de la galectine-1 dans d’autres cancers et de sélectionner le cancer pour lequel nous amorcerons nos travaux en phase clinique en 2021. Nous pourrions également poursuivre nos travaux de R&D avec nos partenaires de l’industrie pharmaceutique pour mener ces collaborations à des ententes de licences associées à des revenus et la création de valeur pour nos actionnaires » dévoile Stéphane Gagné, PDG d’Ovensa et Ovensa Innovations Inc.

« Depuis notre première ronde avec Anges Québec en 2016, les anges et les autres partenaires financiers nous ont permis de nous démarquer à l’échelle internationale et poursuivre notre croissance. J’en profite pour les remercier de leur fidélité et confiance envers notre équipe, particulièrement en ces temps de crise où les financements en biotechnologie sont plus difficiles à compléter » conclut M. Gagné.

ovensa.com