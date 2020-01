« Retour

Les brèves d’investissement | Janvier 2020

15 janvier 2020

Découvrez les récents investissements des membres d’Anges Québec et de notre fonds d’accompagnement, Anges Québec Capital.

DISPATCH COFFEE

Secteur : commerce électronique

Dispatch Coffee propose du café de haute qualité et d’origines responsables, livré chez vous chaque mois, à un prix de moins d’un dollar par tasse.

La fondatrice et PDG de l’entreprise, Chrissy Durcak, a récemment conclu une ronde de financement de plus de 800 000$ grâce à la participation d’Anges Québec, d’anges privés, du groupe Capital Investissement et OMC.

« Grâce à cet investissement, nous pourrons augmenter nos revenus de commerce électronique et notre base d’abonnés dans l’Est du Canada. Nous augmenterons notre budget marketing par 5X et nous viserons à atteindre une croissance de 10X de nos abonnés actifs d’ici la fin de 2020 » a mentionné Chrissy Durcak, présidente-directrice générale de Dispatch Coffee.

dispatchcoffee.ca

PIVOHUB

Secteur : application

PivoHub est une plateforme qui connecte, organise et équipe l’industrie des boissons artisanales pour répondre à la soif croissante de bière artisanale, de kombucha, de cidre, d’hydromel et de vin.

Le president, co-fondateur et ancien ange junior, Sean Cullen, a conclu une ronde de financement de 905 000$ à la fin 2019, grâce à la participation de 2 anges, d’investisseurs institutionnels et individuels privés.

« Avec l’appui de ses partenaires, PivoHub devient incontournable au Québec. Les nouveaux capitaux permettront à l’entreprise d’accélérer la croissance de l’entreprise aux États-Unis et continuer de partager l’histoire d’une industrie humaine soucieuse de son art par l’entremise de la découverte de produits de qualité» a ajouté Sean Cullen, président de PivoHub.

pivohub.com

Renseignements ou demandes médiatiques :

Stéphanie Schwanen

Directrice communications-marketing et communauté | Anges Québec

stephanie.schwanen@angesquebec.com