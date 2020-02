« Retour

Les brèves d’investissement | Février 2020 : Medhelper, Lexop

3 février 2020

Découvrez les récents investissements des membres d’Anges Québec et de notre fonds d’accompagnement, Anges Québec Capital.

MEDHELPER

Secteur : santé numérique

MedHelper est une solution pour les assureurs et autres payeurs tels que les commissions d’indemnisation des accidents du travail, conçue pour aider leurs membres à maximiser l’adhésion à leurs médicaments et traitements et aider les employeurs à contrôler les coûts des soins de santé. MedHelper va au-delà des solutions traditionnelles en fournissant une plateforme complète abordant les principales causes de non-adhérence.

En décembre 2019, MedHelper a conclu une ronde de financement de 1,4 million de dollars avec la participation d’Anges Québec, du Campus des Technologies en Santé/Desjardins Capital, de PME-MTL (Ouest de L’Ile), de NexApp Technologies et de la Banque de développement du Canada.

«Cet investissement fournira à MedHelper le capital nécessaire pour poursuivre la commercialisation de ses produits et investir davantage dans la fonctionnalité de sa plateforme» ajoute Terry Fitzpatrick, PDG de MedHelper.

medhelper.ca

LEXOP

Secteur : SaaS

Lexop est une entreprise de technologie financière située à Montréal qui mène un changement dans l’industrie du recouvrement et qui touche la vie de dizaines de milliers de personnes chaque jour. Son logiciel-service (SaaS) aide des entreprises de renommée mondiale à éliminer les frictions engendrées par leur processus de recouvrement, en offrant une expérience de paiement libre-service et conviviale aux clients qui ont des soldes en souffrance.

En décembre 2019, LEXOP a levé un financement de 1,8 million de dollars en fonds de démarrage. La ronde de financement a été dirigée par Anges Québec, avec la participation stratégique d’une grande institution financière canadienne.

«L’investissement stimulera les efforts de ventes et de marketing, en plus d’accélérer le développement de notre SaaS. Nous visons doubler en importance au cours de la prochaine année et offrir notre solution aux entreprises financières, de télécommunications et de services publics partout au Canada et aux États-Unis» a ajouté Amir Tajkarimi, cofondateur et PDG de Lexop.

lexop.com